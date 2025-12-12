為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏警局男巡官「太關心」女下屬遭疑性騷擾 性平調查認不成立

    2025/12/12 18:41 記者葉永騫／屏東報導
    屏東某警分局督察科一名巡官因為關心下屬工作情形，經常噓寒問暖，造成女警下屬有壓力離職。性平審議委員會調查認為未達成性騷擾程度，但警方表明，將加強內部教育，避免關心過當引發誤會。示意圖。（記者葉永騫攝）

    屏東某警分局督察科一名巡官因為關心下屬工作情形，經常噓寒問暖，造成女警下屬有壓力離職。性平審議委員會調查認為未達成性騷擾程度，但警方表明，將加強內部教育，避免關心過當引發誤會。示意圖。（記者葉永騫攝）

    屏東某警分局督察科一名巡官因為關心下屬工作情形，經常噓寒問暖，造成女警下屬有壓力離職，分局長官調查後，主動送交性平審議委員會調查，認為未達成性騷擾程度，但警方表明，將加強內部教育，避免關心過當引發誤會。

    日前有人在社群網站靠北police指屏東某警分局發生巡官騷擾女警事件，該女警因為受不了而辭職，事後都沒有處理，質疑督察單位官官相護。

    屏東縣警局說明，臉書社群貼文質疑某分局人員涉不當行為一事，該案於114年8月29日接獲申訴後即依程序受理，並將案件送縣警局調查，同時立即採取隔離措施，調整雙方辦公位置並提供申訴人心理諮商、法律諮詢等協助，經過縣警局性平審議會調查後，認定性騷擾不成立；另外，職場霸凌部分，當事女警並未提出申訴，警方主動調查，也未發現相關情形，強調對任何不當行為秉持「零容忍」原則，將持續強化性平教育與申訴保護機制，確保職場安全及友善工作環境。

    據了解，這名女警是因為向長官提出辭呈時被慰留，經過分局長了解後得知是被男巡官太關切，每天噓寒問暖，覺得不舒服且有壓力，在考量另有生涯規劃後決定離職，而分局長則將全案主動送交性平委員會調查，由於男巡官並沒有言語、文字及碰觸等性騷擾行為，因此性平委員會才一致判定未達性騷擾標準，但這名男巡官已結婚，勾搭女警行為並不恰當。

