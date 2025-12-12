想錢想瘋了？大學生提「0成本抽成」被炸雞店拒絕 嗆業者、惹眾怒

學生po文希望能當面向老闆道歉。（翻攝自炸雞店老闆IG）

台中逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，以人潮經過樓下炸雞店且會購買為由，向老闆提出回饋2成回扣的合作請求，結果老闆拒絕，學生不滿竟在社群平台發文批評老闆「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，引發網友熱議，反遭炎上，炸雞店老闆也公開回應痛批學生無禮，事件延燒後主辦團隊緊急刪文並發表道歉聲明。對此，逢甲大學表示，將持續強化學生在社會參與之素養。

活動當天，學生團隊在2樓餐廳包場，向樓下一間炸雞店提出「八二分帳」分潤合作，希望藉約170名預估人潮增加店內消費，再從消費金額中抽取20%利潤，炸雞店老闆Jimmy直言該方案不合理，也認為學生溝通方式不佳，當場回絕。

一名女學生在Threads發文抱怨，派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X.....」。貼文一出，立刻遭到炎上，女學生也將帳號改為隱藏。

炸雞店老闆Jimmy也在社群發文還原情況回擊「以這個年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡、不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性」、「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？地球不是繞著你轉，請尊重別人的選擇。」

事件延燒後，學生主辦方釋出正式道歉聲明，承認團隊在溝通上不夠周延，並已要求該名組員撤除具攻擊性的貼文。

校方表示，針對此次在網路上所引發之爭議，學生已正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

