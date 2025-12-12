費時13天搶救後壁烏樹林廢棄物暫置場大火 南市消友會頒發慰問金感謝打火弟兄

後壁烏樹林暫置場大火費時13天才撲滅。（資料照）

台南市消防之友會第一辦事處昨晚（11日）舉辦第三屆第一次會員大會，並對花了13天搶救後壁烏樹林風災廢棄物暫置場火災的消防弟兄頒發慰問金，向火災期間堅守崗位的消防員、義消致上最高敬意，肯定其保護家園的重大貢獻。

烏樹林暫置場在11月21日晚間發生大火後，對台南市消防局第一救災救護大隊的人力及裝備造成重大挑戰。南市消友會特別頒發慰問金，感謝第一線同仁在濃煙、高熱環境中仍全力以赴，展現消防精神：「危難在前、使命在心」。

第一大隊大隊長邱國禎表示，消防局統計在烏樹林搶救勤務出動車輛計178車次、動員警義消463人次、無人機空拍勘查38架次、出動4台消防機器人，足見救災任務艱辛。他代表全體同仁感謝消友會的支持，這份力量是消防持續前行的重要養分。

台南市消友會第一辦事處處長陳志宏表示，頒獎象徵民間力量與地方救災體系的緊密合作，共同打造更有韌性的城市安全防護網。今年台南遭遇楠西震災、丹娜絲風災、水災或火災搶救，消防人員皆盡忠職守，是守護社區安全的最佳後盾。

台南市消防局長李明峯出席感謝消友會的打氣與支持，強化第一線消防人員的後盾，也讓台南能以更堅強姿態面對未來災害挑戰。

會中也表揚舉辦捐血活動贊助單位，透過民間與消防攜手共善，成功募集近500袋熱血，充分展現社會溫度。

台南市消防局局長李明峯（左二）、第一大隊大隊長邱國禎（右一）頒感謝狀給消友會第一辦事處處長陳志宏（左一）夫婦熱心公益。（第一大隊提供）

台南市消防之友會理事長蔡明憲（前排右五）頒發慰問金感謝搶救烏樹林暫置場大火的消防人員。（消防局第一大隊提供）

