太子集團疑用遊艇洗錢 管理負責人王俊國收押

負責遊艇管理的玄古管理顧問公司負責人王俊國。（資料照）

柬埔寨太子集團涉詐案，檢調發現集團主席陳志透過香港博高公司購入遊艇用於走私資金，其中4艘曾停泊基隆碧砂漁港，由玄古管理顧問公司負責管理與駕駛。北檢昨發動第4波行動，認定博高在台帳房及玄古現任負責人王俊國涉洗錢等罪，今凌晨向台北地院聲請羈押禁見；北院傍晚5時許裁准王俊國羈押。

檢調調查，太子集團不僅在台購置豪宅，還大量採購超跑等名車，涉案多人已遭查扣。此外，集團旗下另有一艘遊艇，專供高層來台使用，但船籍登記中國香港。偵辦人員懷疑，這艘遊艇除供享樂外，另有其他用途。

請繼續往下閱讀...

香港博高公司登記負責人吳宜家，昨晚經檢方複訊後，以600萬元交保，但覓保無著後降為270萬元，並限制出境、出海及住居，實施科技監控。吳女丈夫吳柏毅及公司員工傅璻如，分別以100萬元、60萬元交保；船長黃慶德80萬元交保，玄古公司第二任負責人許晉碩30萬元交保，均限制出境、出海。

據了解，陳志指示親信、入籍柬埔寨的中國男子吳逸先成立公司購入遊艇，再由吳找上胞姊、嫁入我國的中配吳宜家擔任博高公司負責人。博高名下的4艘遊艇，自2020年至去年間頻繁停泊基隆碧砂漁港。為方便管理，甚至在台成立玄古管理顧問公司。這些遊艇不僅供集團核心成員玩樂，疑似還涉及搬運、走私巨額黑錢，以刻意製造斷點。

北檢9日指揮調查局、刑事局及北市信義分局，兵分14路搜索，拘提吳女及其丈夫吳柏毅、公司員工傅璻如、玄古管理顧問公司前任負責人許晉碩、現任負責人王俊國及船長黃慶德共6人，全案正朝違反洗錢及組織犯罪偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法