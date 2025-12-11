為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐團車手倒車衝撞警遭境管 想潛逃出國機場被逮

    2025/12/11 19:06 記者鄭景議／台北報導
    員警表明身分攔查時，林姓車手竟惡意倒車衝撞、並開上公車專用道高速逃逸。（記者鄭景議翻攝）

    員警表明身分攔查時，林姓車手竟惡意倒車衝撞、並開上公車專用道高速逃逸。（記者鄭景議翻攝）

    〕中山分局長安東路派出所5日上午緝捕詐團車手，員警表明身分攔查時，林姓車手竟惡意倒車衝撞員警後高速逃逸，所幸無人傷亡。現場指揮官果斷停止追逐，鎖定林姓車手身分並聲請境管，於3天後在機場即時拘捕，成功阻止嫌犯潛逃國外，全案依詐欺、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

    中山分局表示，長安東路派出所員警查辦詐欺案件，發現詐團車手到場收取假鈔，由於嫌犯車輛未熄火，員警以公眾安全為首要考量，未立即上前強力逮捕，而採取尾隨監控方式。

    警方見詐團車手停等紅燈，隨即上前表明身分攔查，未料車手竟惡意倒車衝撞員警，還衝上公車專用道高速逃逸。基於市區安全及避免追車風險，現場指揮官果斷停止追逐，改採精準偵查方式追緝。

    警方隨即成立專案小組，調閱監視器迅速掌握林姓車手身分與行蹤，分向台北地檢署與移民署聲請拘票及境管；本月8日上午，林姓車手企圖搭機潛逃國外前，在機場即時被警方拘捕。全案詢後依詐欺、妨害公務、公共危險、洗錢防制等罪嫌移送偵辦。

    中山分局強調，警方打擊詐欺絕不鬆懈，在積極緝捕的同時，也將「民眾安全與員警安全」視為首要原則，採取最有效且最安全的方式將嫌犯繩之以法。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方鎖定林姓車手身分並聲請境管，於3天後在機場即時拘捕，成功阻止嫌犯潛逃國外。（記者鄭景議翻攝）

    警方鎖定林姓車手身分並聲請境管，於3天後在機場即時拘捕，成功阻止嫌犯潛逃國外。（記者鄭景議翻攝）

