易燃PS板釀禍!全聯倉儲9死大火 工人心碎證詞曝光

台中大肚全聯倉儲去年12月發生嚴重火警奪走9命。（資料照）

台中大肚全聯倉儲去年12月發生嚴重火警奪走9命。台中地檢署偵結，今天依過失致死罪嫌起訴全聯、互益、新菱公司及多名工程管理人員，多名現場工人證稱，「如果知道底下鋪滿易燃PS板，根本不會接這個工作」。

全聯為因應生鮮物流量暴增，擴建「大肚生鮮二廠」，由互益營造承造結構體，新菱負責冷凍設備，其他工程則平行發包，但現場統籌、排程、協調，全由全聯工程科技部主導，去年12月5日，新菱在地下1樓大面積鋪設保溫用PS板（聚苯乙烯泡棉），上方樓層則有多條空調冷水管穿過樓板，周邊仍需進行乙炔動火作業，等於讓火星有機會直接落到PS板側。

儘管全聯管理層在會議中已得知現場使用PS板，卻沒有明令禁止動火，直到去年12月19日，新菱為趕工，由陳姓監工在沒有申請動火許可下，以「點工」方式臨時要求下包派兩名工人前往切割樓板，兩人向檢方坦言，他們是臨時被叫去，完全不知道腳下樓板縫隙直通鋪滿PS板地下層，「如果早知道，我們根本不會接這個工作。」期間現場也沒有防火毯，只有新菱工程師撿來的矽酸鈣板與木板，隨意拼成一道「假防護」。

更離譜的是，安衛巡檢員目睹工人未使用防火毯、未要求停工，直到工人聞到燒焦味查看時，管道間早已煙霧竄升；再往地下室一看，火光已竄出，雖試圖拿滅火器往孔洞噴射，但火勢完全無法控制，只能逃往戶外，留下9名工人再也沒能走出火場。

