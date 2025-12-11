草屯民宅火警 8旬阿公驚醒及時逃出

草屯鎮新興宮附近民宅發生火災，濃煙不斷竄出。（民眾提供）

南投縣草屯鎮新興宮附近民宅今天中午發生火災，火勢很快就燒到2樓，80多歲的阿公午睡中聞到燒焦味，聽到鄰居大喊「火燒厝」，緊急跑出住宅，所幸只受到驚嚇，火勢約1個半小時才完全熄滅，起火原因待火調釐清。

草屯鎮新庄里信仰中心新興宮附近的民宅，中午發生火災，火勢從1樓燒起來，很快就蔓延燒到2樓，而該民宅旁加蓋鐵皮屋，因鐵皮屋內堆放物品多，且有夾層，因此延燒至該鐵皮屋後即不斷悶燒。

該民宅中午只有一對80多歲的阿公阿嬤在家，發災發生時阿嬤剛好去鄰居家，而阿公正在1樓午睡，被煙和燒焦味驚醒，又聽到外面有人喊「火燒厝」，趕緊起身往大門外跑，跑出門外後看到房子竄火，一度嚇得癱坐在地上。

草屯等5個消防分隊出動人車到場灌救，而林姓阿公平安跑出來，鄰居都上前安慰他「人平安就好！」，由於鐵皮屋有夾層，且裡面堆放物品較多，因此不斷悶燒冒出濃煙，而消防人員灌救也比較費時，經過1個半小時才完全熄滅。

該場民宅火災發生的原因，南投縣消防局表示，有待火場調查才能釐清，但也提醒民眾，家中應安裝住警器，才能及時鳴叫提醒，另也提醒民眾家中若有烹煮食物，一定要現場看顧或設定烹煮時間。

火勢延燒到2樓。（民眾提供）

8旬阿公逃出癱坐地上。（民眾提供）

消防人員射水滅火。（民眾提供）

