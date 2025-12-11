高雄阿公「寄生機械車位」！警依侵入住宅現行犯逮捕 清空家當了

郭男寄生在大樓地下室故障的機械停車位2年多，上頭堆滿床舖、家當等物品，連機車都能停入。（民眾提供）

高雄71歲郭姓男子原本住在新興區復橫一路某大廈，房產3年前遭法拍，2年半前被現任屋主要求搬離，郭男將床、桌椅、電器等家當全搬到地下室已故障未使用的機械停車位「寄生」，甚至連機車都停入，直到持有車位的屋主要賣房，房仲才發現遭人侵占，而且趕不走。警方今（11）日依侵入住宅現行犯逮捕郭男，這起「寄生車位」才告一段落。

據了解，郭男曾擔任這棟大廈的管理員，了解地下停車場最角落機械車位已故障，無人使用。房子被法拍，他趕出屋子，2年多前利用留下的車庫出入口遙控器進入，將所有家當搬到停車入住，連用電都不成問題。

擁有車位的屋主長期在國外，近期委託仲介賣房，仲介查看屋況和停車位時，才驚覺「停車位上住了人」，已變成郭男的「家」，要求郭男離開卻趕不走，滿是無奈！

新興分局中正三路所指出，昨天下午有獲報大樓地下室有糾紛，員警到場了解發現，大樓前住戶郭男房屋遭法拍後，即占用大樓地下室做為生活居所，現任屋主魯女（60歲）認為其產權遭侵害，且認為對方有侵入住宅等情形，員警依規定受理並將郭男帶返所，全案偵訊後函請高雄地檢署偵辦。

警方今天再次獲報，郭男仍侵占大樓地下室空間，到場將他依侵入住宅現行犯逮捕，並配合管委會將其物品全數淨空搬走，避免再次侵害其他住戶權利。

員警依侵入住宅現行犯將郭男逮捕，配合管委會將其物品全數淨空搬走。（民眾提供）

郭男被員警依侵入住宅現行犯帶回派出所。（民眾提供）

