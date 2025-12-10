被愛沖昏頭？7旬婦為與網友見面 衝超商買點數當保證金險被騙

沖昏頭！7旬婦要與網友見面衝超商買「點數」當保證金。（警方提供）

苗栗縣後龍鎮一名7旬老婦，8日晚間6點多急忙進入一間超商，告訴櫃檯要買3萬元遊戲點數，店員感到奇怪便報警。警方到場後，婦人先說是幫兒子買，但員警持續詢問，老婦人才說在網路認識一名男網友，對方要他購買3萬元點數當保證金才能見面、約會，經過一番勸說才勸退老婦人，警方今天也感謝店員協助。

竹南警方今天指出，事發當時老婦人直接告知櫃檯店員要購買遊戲點數，店員懷疑她遇上詐騙，連忙報警，員警立刻趕赴超商勸阻老婦，老婦先向處理員警稱要替兒子購買，但因老婦人兒子年紀也不小，員警請她打電話詢問其子，但老婦人卻不願配合。

幾經勸說，老婦才吐實，自己在LINE認識一名男網友，多次聊天後要約見面，但對方要求老婦人必須先支付3萬元「保證金」才能約會，老婦人在該名男網友指示下前往購買遊戲點數，幸好碰上機警的店員報警，及時阻止她被騙。

警方提醒，近來不少上年紀長輩誤入交友詐騙陷阱，呼籲民眾多注意家中長輩，而「購買點數」、「事前保證金」、「見面費」等名義要求匯款或轉帳皆為詐騙手法，務必注意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

