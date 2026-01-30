為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    快關窗！台中北屯惡火8店面燒毀濃煙擴散中 市府急發空污警報

    2026/01/30 12:35 記者許國楨／台中報導
    消防人員急拉水線搶救中。（記者許國楨攝）

    消防人員急拉水線搶救中。（記者許國楨攝）

    台中市北屯區崇德路、天津路口今（30）日上午10時16分驚傳嚴重火警，火勢迅速延燒並冒出大量濃煙，台中市政府隨即發布「火警空污事件快訊」，提醒下風處多處街區可能出現明顯火災異味，呼籲民眾提高警覺、緊閉門窗。

    市府指出，事故地點位於天津路附近，依目前環境風場為西風，影響範圍恐擴及天津路三段、天津路四段、文昌東五街、文昌東五街12巷與2巷、永定二街、崇德路二段等周邊區域，下風處民眾可能聞到刺鼻焦味或煙霧，請避免外出並做好自我防護。

    環保局表示，已立即啟動應變機制，派遣空污應變小組趕赴現場，持續監控空氣品質變化，並即時掌握鄰近空氣品質測站與感測器數據，相關資訊將滾動更新，請民眾不必恐慌。

    消防局指出，目前派遣第八大隊、文昌分隊等19個單位，出動消防車37輛、消防人員79名投入搶救。現場為住商混合區，火勢猛烈，一整排鐵皮建物陷入火海，黑煙直衝天際，遠距仍清楚可見，經統計共有8戶商場及倉庫受燒，所幸經清查後初步排除人員受傷或受困情形。

    警方同步進行交通管制，封閉崇德路、天津路部分路段，避免民眾靠近火場。

    現場火勢猛烈。（記者許國楨攝）

    現場火勢猛烈。（記者許國楨攝）

    市府急發空污快訊示警。（市府提供）

    市府急發空污快訊示警。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播