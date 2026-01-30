快關窗！台中北屯惡火8店面燒毀濃煙擴散中 市府急發空污警報

消防人員急拉水線搶救中。（記者許國楨攝）

台中市北屯區崇德路、天津路口今（30）日上午10時16分驚傳嚴重火警，火勢迅速延燒並冒出大量濃煙，台中市政府隨即發布「火警空污事件快訊」，提醒下風處多處街區可能出現明顯火災異味，呼籲民眾提高警覺、緊閉門窗。

市府指出，事故地點位於天津路附近，依目前環境風場為西風，影響範圍恐擴及天津路三段、天津路四段、文昌東五街、文昌東五街12巷與2巷、永定二街、崇德路二段等周邊區域，下風處民眾可能聞到刺鼻焦味或煙霧，請避免外出並做好自我防護。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，已立即啟動應變機制，派遣空污應變小組趕赴現場，持續監控空氣品質變化，並即時掌握鄰近空氣品質測站與感測器數據，相關資訊將滾動更新，請民眾不必恐慌。

消防局指出，目前派遣第八大隊、文昌分隊等19個單位，出動消防車37輛、消防人員79名投入搶救。現場為住商混合區，火勢猛烈，一整排鐵皮建物陷入火海，黑煙直衝天際，遠距仍清楚可見，經統計共有8戶商場及倉庫受燒，所幸經清查後初步排除人員受傷或受困情形。

警方同步進行交通管制，封閉崇德路、天津路部分路段，避免民眾靠近火場。

現場火勢猛烈。（記者許國楨攝）

市府急發空污快訊示警。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法