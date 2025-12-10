高雄檳榔攤命案死者被抓髮喊救命 兇嫌帶刀帶束帶「簡直殺紅眼」

呂男行兇後逃離畫面。（民眾提供）

高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤發生凶殺案！王姓婦人遭呂姓男子持刀砍死，鄰居目擊王婦被抓髮喊救命，一度持手機錄影，反被呂男持刀意圖追殺，所幸鄰居向後逃離，呂男才持刀離去，迄今仍心有餘悸，直呼呂男已經殺紅眼！

呂姓男子（46歲）與王姓老闆娘（68歲）的林姓兒子（42歲）有3萬元債務糾紛，呂男今天上午7時31分前往檳榔攤，要找林男討債未果，與王婦發生口角，持刀砍殺王女多刀。

請繼續往下閱讀...

鄰居案發當下聽聞王婦大喊救命，前往檳榔攤查看發生何事，赫見王婦渾身是血，呂男一手持水果刀，一手抓住王婦頭髮，對王婦飆罵三字經，威脅「還不交錢出來？」，王婦雙腿發軟倒地，已經奄奄一息。

鄰居目擊現場，趕緊以手機錄影，呂男已經殺紅眼，見狀持刀上前，鄰居趕緊向後逃離，呂男才持刀轉身離去，過程十分驚險。

鄰居表示，呂男不只帶刀前來，還準備黑色束帶，明顯是預謀犯案，且手段十分兇殘，債務糾紛重點是要錢，不應該持刀殺人，何況王女兒子欠錢不該王婦被殺，尤其王婦為人親切，做人很客氣，沒想到左胸及左肩中刀，當場沒有呼吸心跳，失去生命跡象，送醫傷重不治。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法