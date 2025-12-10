為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄檳榔攤命案死者被抓髮喊救命 兇嫌帶刀帶束帶「簡直殺紅眼」

    2025/12/10 13:43 記者陳文嬋／高雄報導
    呂男行兇後逃離畫面。（民眾提供）

    高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤發生凶殺案！王姓婦人遭呂姓男子持刀砍死，鄰居目擊王婦被抓髮喊救命，一度持手機錄影，反被呂男持刀意圖追殺，所幸鄰居向後逃離，呂男才持刀離去，迄今仍心有餘悸，直呼呂男已經殺紅眼！

    呂姓男子（46歲）與王姓老闆娘（68歲）的林姓兒子（42歲）有3萬元債務糾紛，呂男今天上午7時31分前往檳榔攤，要找林男討債未果，與王婦發生口角，持刀砍殺王女多刀。

    鄰居案發當下聽聞王婦大喊救命，前往檳榔攤查看發生何事，赫見王婦渾身是血，呂男一手持水果刀，一手抓住王婦頭髮，對王婦飆罵三字經，威脅「還不交錢出來？」，王婦雙腿發軟倒地，已經奄奄一息。

    鄰居目擊現場，趕緊以手機錄影，呂男已經殺紅眼，見狀持刀上前，鄰居趕緊向後逃離，呂男才持刀轉身離去，過程十分驚險。

    鄰居表示，呂男不只帶刀前來，還準備黑色束帶，明顯是預謀犯案，且手段十分兇殘，債務糾紛重點是要錢，不應該持刀殺人，何況王女兒子欠錢不該王婦被殺，尤其王婦為人親切，做人很客氣，沒想到左胸及左肩中刀，當場沒有呼吸心跳，失去生命跡象，送醫傷重不治。

