老師問卷學生「是否和別人發生性行為」 銘傳大學：送性平會調查

銘傳大學傳出英文老師上課要學生填答問卷，題目竟涉及詢問是否發生性行為等，校方表示已送性平會調查。（資料照）

銘傳大學有學生於網路平台上發文爆料指，商務英文課男性教師日前在上英文課時，要學生填寫線上問卷，題目竟涉及個人隱私，例如「是否喜歡裸睡」、「是否為同性戀」、「是否為處男或處女」、「今天穿的內衣是什麼顏色」、「在哪裡買內衣褲」以及「昨晚是否和別人發生性行為」等。銘傳大學校方今（10）日回應表示，校方高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並召開性別平等教育委員會討論後續的調查和處理。

校方說明，該師依課程規劃安排「文化禁忌」議題問卷調查，並抽問答題同學，引發部分學生感到不適，為維護學生學習權益並確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒，課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

請繼續往下閱讀...

銘傳大學表示，學校也發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，維護學生學習權益，若有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫，強調銘傳大學對校園安全與多元平等的學習環境，一定努力維護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法