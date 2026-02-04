搞定新竹棒球場「大祕寶」！高虹安副市長傳找上前三商虎球星林琨瀚

林琨瀚2016年出席中職傳奇明星賽。（資料照）

林琨瀚是職棒球員出身，現為清大副教授兼棒球隊教練。（取自網路介紹）

接下新竹市第二副市長？尚未獲林琨瀚及市府證實。（照取自林琨瀚粉專）

新竹市因應地方制度組織修正後，將有2名副市長，除曾代理市長的副市長邱臣遠，據傳停職1年5個月回歸市府的市長高虹安，近期密切徵詢可能的第二副市長潛在人選，包括前三商虎職棒球星、清大副教授及棒球隊教練林琨瀚。不過，這項人事傳聞未獲市府及林琨瀚證實。

林琨瀚曾是三商虎隊當家游擊手，他早在高虹安擔任立委期間就獲邀到新竹棒球場會勘，兩人關係與互動良好，而高虹安邀林琨瀚擔任副市長，應是期待倚重其棒球員資歷與經驗，搞定棒球場改善工程。

據了解，高虹安近期積極徵詢第二名副市長人選，並期待能搞定棒球場，新竹棒球場正進行改善工程，能否如期在今年重啟，又或成為高虹安4年前選市長時口中的「大秘寶」，新竹棒球場都將成為高虹安競選連任的重要話題。再者高虹安元旦拋出蓋「小巨蛋」的想法，同樣希望在運動場館規劃上能有具相關運動產業經驗的人選給予協助，而林琨瀚因是前職棒球員，更是清大副教授及擔任清大棒球隊教練，可說是對運動產業規劃及後續推動營運的最佳人選。

高虹安聘張泰山任市政顧問

此外，林琨瀚也是高虹安2022年擔任立委期間，邀請參與新竹棒球場會勘的重要諮詢對象，兩人有多次互動與交流，林琨瀚當時即對剛完工的棒球場提出排水及相關場地設施意見，可說是對棒球場環境與設備和球員使用狀況最了解的人選之一。加上近期高虹安又聘任前職棒球員張泰山擔任市政顧問，都可看出高虹安對新竹棒球場的關注。

不過，這項人事傳聞都未獲市府與當事人證實，市府也未對此做出回應。

林琨瀚（左1）2022年與時任立委的高虹安會勘新竹棒球場。（資料照）

