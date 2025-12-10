軍事作家黃竣民遭詐團盜照上千次！ 刑事局：偽冒名人下架今年已通報逾2萬件

刑事局。（記者邱俊福攝）

針對軍事作家黃竣民遭詐騙集團盜用照片實施詐騙，高達上千次，飽受困擾，刑事警察局今天表示，對這件遭詐團盜用照片、創設臉書帳號案件，高度重視，而偽冒名人施詐一經發現，即會依法通報業者下架、停權，統計今年1月1日至本月8日止，已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。

刑事局表示，詐欺犯罪危害防制條例於去年8月2日施行，其中第33條明確規定「網路廣告平台業者」經目的事業主管機關或司法警察機關通知其經營的平台所刊登或播送之內容有涉及詐欺犯罪嫌疑情事者，應先行限制接取、瀏覽或移除與詐欺犯罪有關之內容。

請繼續往下閱讀...

目前已建立名人白名單，並每日主動搜尋主要網路廣告平台上易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅等的「廣告、社群帳號、粉專」，一經發現，即依該條例通報業者下架、停權；民眾倘發現個人照片遭盜用設立臉書帳號，可利用臉書官方管道檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。

刑事局呼籲，冒（盜）用他人圖像、身分註冊臉書帳號，恐面臨多項法律追訴。此舉不僅違反「個人資料保護法」，更涉犯「刑法」偽造文書罪；若進一步將偽冒帳號用於實施詐騙，則涉及「刑法」及「詐欺危害防制條例」等詐欺重罪，民眾切勿以身試法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法