參加青山宮遶境走調！ 馬國男喝醉大鬧超商被管束

警方對紀男保護管束。（記者王冠仁翻攝）

台北市萬華區年度盛事青山宮遶境活動，在昨天正式展開且為期3天。馬來西亞籍紀姓男子，昨天帶妻子跟一名朋友前來參加，期間跟朋友在一家超商喝酒，喝醉後居然跟朋友在超商內起口角，他還不慎將貨架推倒。超商店員以為有人鬧事報警，轄區警方也隨即趕到，並以強制力對他實施保護管束，這才化解一場鬧劇。

北市警萬華分局龍山寺派出所在昨晚7時許接獲報案，報案人聲稱位於桂林路與梧州街口的一間超商，有人發生糾紛，需要警方到場協助。

請繼續往下閱讀...

警方趕到後，這才發現原來當時紀姓男子帶著妻子與朋友，前來參加萬華地區年度盛事青山宮遶境，期間跑到這家超商喝酒休息。沒想到，紀喝醉以後，情緒失控，與朋友爆發口角，還不慎將超商貨架與店內物品推倒，引來眾多民眾圍觀。

警方說，由於紀當時情緒失控，警方為了避免他傷人或自傷，隨即施以強制力對他保護管束，將他帶回派出所，直到他退酒清醒後才通知他妻子，將他帶回休息。

萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿有過當或不法行為，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助。萬華分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護社區治安。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法