喝6瓶啤酒騎車超速撞死人竟是無照駕駛 自首允賠532萬和解判6年

男子林延亭狂飲6瓶啤酒仍酒駕撞死人，雖和家屬和解，允諾賠償500多萬元，新竹地院國民法官庭判林6年徒刑，全案上訴，高等法院今判決駁回，還可上訴。（記者楊國文攝）

男子林延亭去年3月中午在任職的車行狂飲6瓶啤酒後，仍執意騎普通重型機車返家，不料，林一路超速行駛，將橫越馬路的陳姓婦人撞傷不治，車禍還波及數輛汽、機車，造成火燒車事故，林的酒測值竟高達1.2毫克，駕照也因被吊銷，竟是無照駕駛，新竹地院國民法官庭審酌林符合自首減刑規定，且林家允諾賠付532萬元，和家屬達成和解，判林6年徒刑，全案上訴，高等法院今判決駁回，還可上訴。

判決指出，林男去年3月23日12時，在他任職的車行喝下6瓶啤酒，自認神智清醒，下午2時，仍騎乘其普通重型機車返家。不過，林男行經一處馬路時，疏於注意陳姓婦女橫越馬路，將她撞成重傷，雖送醫急救，仍於隔日不治。

林的機車撞擊陳婦倒地後，還繼續滑行撞擊多部汽、機車，以致林的機車和數部汽、機車失火燒毀。林對趕到的員警自首，坦承肇事。

員警將林男送醫急救，並抽血檢測後，發現林的酒精濃度竟高達1.2毫克，且林因被吊銷駕照，案發時竟是無照駕駛，將他移送法辦。檢方偵結，依酒駕致死罪將林起訴。

新竹地院國民法官庭審理認為，林男無視其駕照被吊銷，家人及女友多次勸他勿騎車上路，仍在酒後騎車，應加重其刑，但考量林男案發後向員警自首，符合減刑規定，林家亦和死者家屬達成和解，允諾賠付532萬元，在一審審結前已經賠付410萬元，使死者家屬所受傷害已獲得部分的填補，林亦具悔意，判決6年徒刑。全案上訴高等法院審理。

