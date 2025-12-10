為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中前和平區長林建堂收回扣589萬 確定判囚6年半將入獄

    2025/12/10 11:14 記者張文川／台北報導
    台中前和平區長林建堂。（取自臉書）

    台中市前和平區長林建堂（2014年由國民黨推薦當選，2018年以無黨籍身分當選）因選舉開銷、公關費等支出而欠債，2019年間透過清潔隊員謝震宇擔任白手套，向自來水廠商收取回扣589萬元。最高法院維持二審判決，依經辦公用工程收取回扣罪，判處林建堂6年6月徒刑、褫奪公權5年定讞，近期發監執行。

    判決書指出，林建堂擔任和平區長期間，於2019年知悉公所將辦理自來水改善工程，由謝震宇出面代表林建堂向6間得標廠商索取回扣。

    其中，設計監造標得標廠商收決標金額15%回扣、工程施作標得標廠商依決標金額收取10%回扣，共索賄589萬元。

    台中地院一審依共同犯經辦公用工程收取回扣罪，判處林建堂6年6月，褫奪公權5年；二審發現檢方偵查時，一審審判長曾審理謝震宇的羈押庭，未予回避，違反法院組織法規定，基於被告訴訟人權，撤銷一審判決發回中院重審。

    台中地院更一審重新審理後仍判處林建堂6年6月徒刑、褫奪公權5年，謝震宇判刑6年、褫奪公權4年，沒收589萬賄款沒收。

    林建堂上訴，二審台中高分院今年6月25日宣判，駁回上訴，維持原判決。林再上訴三審，最高法院亦駁回，全案定讞。

