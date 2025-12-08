板橋府中商圈氣爆多戶玻璃炸裂、招牌毀損 市府協助代位求償

新北市板橋府中商圈「定食8」及「爭鮮」餐廳，今晨1點發生氣爆意外，現場拉起封鎖線。（記者黃政嘉攝）

新北市板橋府中商圈在重慶路10號2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳，今晨近1點發生氣爆意外，2餐廳瞬間炸裂、路人受波及，對向兩側的重慶路單號與12巷路段的住家玻璃、商家招牌也遭波及，板橋區公所區長陳奇正受訪表示，氣爆建物多為公司行號，僅7樓1戶住家，因斷電關係，已將該戶5人安置在飯店，目前公所在調查周遭鄰損狀況，後續將協助住戶向業者代位求償。

新北市府與板橋區公所在現場成立災害變中心前進指揮所，陳奇正表示，氣爆的重慶路10號建物僅7樓1戶住家，該戶5人皆安全無傷，安置在飯店。重慶路10號建物的2樓餐廳受氣爆炸裂，不只玻璃破裂，後陽台還明顯推出，3樓醫美業者地板隆起，共用樓梯通道嚴重毀損。

請繼續往下閱讀...

陳奇正說，關於鄰損狀況，陳奇正說，重慶路10號對向2側，對面重慶路的單號1、2樓有3戶受波及，包括玻璃破裂、招牌毀損，12巷的1至3樓門窗破裂等狀況。

陳奇正表示，公所目前在調查受災戶的受災情形，後續會將受災狀況建檔造冊，跟發生氣爆處的爭鮮業者招開協調會，協助受災戶代位求償，目前也委託新北市土木技師公會，做受災戶樓層結構鑑定，後續看是不是允許開放住戶回來收拾東西。

新北市板橋區重慶路10號2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳，今晨近1點發生氣爆意外。（記者黃政嘉攝）

「爭鮮」餐廳窗戶炸裂。（記者黃政嘉攝）

「定食8」餐廳窗戶炸裂。（記者黃政嘉攝）

1樓服飾店展示窗也破裂。（記者黃政嘉攝）

氣爆建物共用樓梯間嚴重毀損。（記者黃政嘉攝）

氣爆2樓後陽台明顯外推。（記者黃政嘉攝）

新北市府與板橋區公所在現場成立災害變中心前進指揮所，調查受災戶受損狀況。（記者黃政嘉攝）

氣爆建物對向的單號重慶路商家招牌、玻璃毀損。（記者黃政嘉攝）

氣爆建物對向的單號重慶路商家招牌、玻璃毀損。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法