羅天義槍擊命案 高雄警公布在逃主嫌及槍手照片

主嫌范嘉榮。（民眾提供）

記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區今年8月22日清晨，發生羅姓男子在住處外遭槍手槍擊致死，高市專案小組連日緝凶，期間查獲7車30嫌2槍，今（8日）公布在逃主嫌范嘉榮、槍手楊云豪照片，2人案發後逃往柬埔寨。警方調查，該案疑與北部販毒利益糾紛及幫派恩怨有關，且斥巨資、大費周章殺人「立威」，過程縝密且大規模動員犯罪集團，警方正追查幕後黑手。

男子羅天義8月22日清晨外出遛狗，遭槍手近身連開16槍，其中12槍擊中羅男，致其當場斃命。26歲槍手楊云豪隨即駕車至岡山區農地旁，焚毀作案車輛、槍枝，並在多人接應下展開逃亡生涯。

警方今召開破案記者會，由高市警局副局長呂世明、刑警大隊大隊長鄢志豪、刑事鑑識中心主任謝金霖、左營分局分局長謝承甫等人說明。

警方指出，案經專案小組積極調閱案發地周遭監視器，沿線構建槍手前來作案及逃逸路線軌跡，並派員在焚車現場進行刑事鑑識勘查，發現涉案槍手從新竹南下駕駛權利車到高雄作案，並在案發後迅速換裝從高雄再轉搭由共犯駕駛接應車輛潛逃至台南，於當天再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿，最後在偷渡集團掩護下南下屏東搭乘漁船潛逃出境。

高雄檢警團隊動員百名警力，逐一釐清槍手楊嫌與當天接應共犯真實身分與使用作案車輛影像，並掌握槍枝與車輛等關鍵性生物跡證，發現以范嘉榮為首犯罪集團，從今年4月起便策畫將預備行兇階段，並找來槍手、徵信業（安裝設備）、權利車接應脫逃藏匿、偷渡出境集團參與犯案。

警方調查，主嫌范嘉榮於當天半小時後，即搭乘飛機前往柬埔寨；槍手楊云豪輾轉繞過台灣一圈，期間設置17處斷點，於9月2日從屏東東港搭乘漁船偷渡，並於巴士海峽轉乘接應船隻前往柬埔寨。

警方調查，范嫌雖無幫派註記，但與北部某知名幫派從往甚密，羅姓死者疑與該幫派重要幹部結怨，且有毒品利益糾紛，因而有「影武者」找來范嫌參與犯案，並連繫互不相關的五大集團聯手犯案，如此大動作犯案，頗有「立威」意味。

槍手楊云豪。（民眾提供）

槍手楊云豪從屏東東港搭乘漁船偷渡出境。（民眾提供）

犯罪集團焚毀犯案車輛。（民眾提供）

槍手將作案車輛開進停車場。（民眾提供）

犯罪集團將預購汽油放置在半屏山。（民眾提供）

犯罪集團在案發處預謀犯案。（民眾提供）

