幫女研究生打「小強 」卻偷拍閨房內褲 男侵犯隱私慘了

成功大學1名女研究生的租屋處出現蟑螂，她上網徵求朋友幫忙到家裡打「小強」（蟑螂），1名林姓男網友自告奮勇前往、卻用手機拍下她放在床上的內褲照，並向共同友人說「濕濕的、是不是色誘我？」女研究生不滿、提告，台南地院認定侵害隱私權，判林男要賠12萬元給女研究生。

女研究生提告主張，2023年10月17日凌晨，她住處出現蟑螂，情急下請林姓男子幫忙到家處理，林男進入她房間後竟以手機偷拍她放在床上的內褲照片；林事後將內褲照片拿給他與女方的共同友人看、並說「你看這個女生我有意思、濕濕的，她這樣是不是在色誘我？」等。

女研究生指出，林男當時說話的對象包括女生、詢問說「濕濕的、是不是要勾引我、是吧，這個女生是在色誘我吧」等語，讓她感到非常生氣、噁心，覺得遭到性騷擾、侵權並求償20萬元。

林男承認有拍照片、但沒有把照片給別人觀看，也沒有對共同的女性友人說出相關內容，並無構成侵權；就算他對另1名女生有說一些話，也是私下陳述，並未廣為散播，且不是對女研究生直接陳述，沒有性騷擾，也難認其名譽受到侵害。

法官審認，依據雙方共同女性友人的證詞，林確實向她說那天有偷拍女研究生床上的內褲，反覆詢問是不是「色誘我？」還說床頭上有放情趣用品；這些，除了單獨對她說，林在友人車上也對男性友人以內褲、水漬等話題描述並詢問「是在色誘我吧」之事。

法官認定，林男確實說過具性意味的言語，侵害原告人格尊嚴，但他不是直接對女研究生說出，難認構成性騷擾；不過，林男未經同意拍攝女方私領域房間內部，並將照片提供給他人觀看，認定侵害隱私權，判林應賠償12萬慰撫金給女研究生；此案還可上訴。

