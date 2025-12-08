燒肉粽事件翻版 台中傳男子墜樓砸傷女騎士釀1死1傷

台中北屯楊姓男子今早墜樓，並砸中騎機車經過的陳姓女騎士，造成右腳膝蓋擦挫傷，所幸無大礙，楊男死因將由檢察官相驗釐清。（記者陳建志攝）

台中北屯區山西路1棟社區大樓，今天清晨驚傳男子墜樓，一名楊姓男子（29歲）墜樓，並砸中一名上班騎機車經過的陳姓女騎士（37歲），所幸僅右腳膝蓋擦挫傷無大礙，警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。

台中市消防局今天上午8點40分接獲報案，指稱北屯區山西路1棟社區大樓，疑似有人墜樓，立刻派遣文昌分隊到場救護，抵達時發現一名楊姓男子（29歲）已經明顯死亡，未送醫。

另外有一名陳姓女騎士（37歲），則是右腳膝蓋擦挫傷，意識清楚，現場處置後送醫治療，因無大礙，到醫院包紮後已出院上班。

據了解，當時陳姓女騎士剛好騎車上班行經該處時，卻剛好遇到有人墜樓，楊男墜樓時，疑似先砸中她的右腳膝蓋後才墜落地面，造成她腳膝蓋擦挫傷，所幸無大礙。

據了解，楊男平時和媽媽、姐姐同住，最近精神狀態不佳，今天早上8點20分出門，家人本以為外出上班，沒想到走到頂樓15樓後墜樓，警方初步調查並無外力介入，詳細死因將由檢察官相驗釐清。

