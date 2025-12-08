人夫請妻子處理公事赫見丈夫偷情打炮20次 提告小三下場慘了

台中一名人夫請太太幫她處理公事，卻意外讓太太從手機發現他有婚外情，兩人還發生20次性行為，氣炸提告法院判小三賠40萬元。（記者陳建志攝）

台中一名人夫今年4月請太太幫他處理公事，太太卻在手機發現他和女同事出軌、親密合照氣炸質問，人夫坦承發生婚外情請求太太原諒，並招出兩人在汽車旅館、小三住處發生20次性行為，太太無法接受，隔天就和他離婚，並對小三提告求償60萬元，小三雖否認兩人有發生性行為，不過因人夫全認了，法官判小三要賠40萬元，可上訴。

這名人妻主張，2019年和先生結婚，不料今年4月10日先生請她協助處理公事，將手機交給她使用，赫然發現裡面有許多先生外遇和小三親密互動的證據，質問後先生坦承與張姓小三逾越朋友分際，道歉請求原諒，因無法原諒先生背叛的行為，隔天兩人立刻辦理離婚。

人妻表示，先生從2023年8月10日至2024年10月16日間在旅館發生至少14次性行為，另在小三租屋處發生性行為6次，已嚴重侵害她的配偶權，對小三提告求償60萬元。

小三在審理時表示，和人妻先生是同事，2023年就知道他結婚有小孩，辯稱兩人並無發生擁抱、接吻甚至性行為等超過普通朋友的接觸，並稱人夫雖要求她向人妻道歉，但實在不知兩人有何爭執，也不知道為何要向她道歉。

不過人夫作證時坦承外遇女同事，表示2人從2023年開始交往，包括擁抱、接吻跟性行為都有，並稱太太發現兩人有婚外情後，為了取得原諒，就告知兩人交往的狀況，並請小三跟太太道歉，法院調閱多家汽車旅館資料，發現從2023年8月10日至2024年10月16日間兩人共開車到汽車旅館休息14次，人夫坦承都有發生性行為。

法官認為，兩人交往的行為，已明顯逾越社會通念的一般友人正當交往，侵害人妻配偶權明確，判決小三應賠償40萬元，可上訴。

