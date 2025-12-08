為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    開房間偷錄女友私密照 散佈報復因賠償換自由

    2025/12/08 06:40 記者鮑建信／高雄報導
    鄭男開房間偷錄女友私密照，分手後散佈報復，被高雄高分院判罪。（情境照）

    高市鄭姓男子為報復同居女友分手，將在摩鐵開房間時，涉嫌偷錄其私密照PO上網，被高等法院高雄分院依妨害秘密罪，共判處易科刑7月，並審酌他賠償30萬元和解，宣告緩刑3年。

    據了解，2024年1月13日凌晨，被告鄭男與同居人A女投宿左營區左營大路德瑞旅店，並趁她僅著內褲，且背部全裸坐在床邊，涉嫌拿手機偷錄。後來，鄭男不滿對方分手，於3月18日下午，在租處涉嫌將私密照上傳網路並留言。

    新興分局接獲A女報案後，傳喚鄭男到案說明釐清案情，製作筆錄後，依觸犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，函送高雄地檢署偵查、起訴，並被地院分別判處有期徒刑3月和4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

    鄭男不服上訴指出，他是家中獨子，需要照顧年邁母親，並已與A女達成和解，希望能夠從輕發落。高雄高分院審酌他坦承犯行，又賠償30萬元和解，刑度不變，但予以緩刑3年，交付保護管束，並接受法治教育4場，仍可上訴。

