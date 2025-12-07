為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    行經國3變換車道追撞前車未停車處理 國道警察依法開罰

    2025/12/07 17:15 記者歐素美／台中報導
    民眾開車行駛國道3號，卻被變換車道的車子追撞而造成車體受損。（民眾提供）

    民眾開車行駛國道3號，卻被變換車道的車子追撞而造成車體受損。（民眾提供）

    陳姓男子駕駛轎車行經國道3號南向207公里烏日路段，從中線變換到外側車道時，追撞到原行駛外側車道的轎車，不料，陳男竟未停車處理，幸未造成人員受傷，國道公路警察局第七公路警察大隊獲報已通知陳男到案，將依道路交通管理處罰條例第62條第1項肇事未依規定處置舉發。

    國道公路警察局第七公路警察大隊表示，今天上午11時58分左右，陳男駕車行駛至國道3號南向207公里烏日路段時，變換車道不慎，追撞原本行駛在外側車道的轎車，但陳男未停車處理即逕行離開現場，幸未造成人員受傷。

    國道警方目前已聯繫肇事的陳男到快官分隊製作筆錄，並將依道路交通管理處罰條例第62條第1項肇事未依規定處置舉發，並呼籲民眾駕駛車輛若發生事故，必須停留在現場救助或處理，若有急事須先離開，應留下聯絡方式並取得對方同意，並通知警方前往現場處理，以免觸犯刑法第185條之4的肇事逃逸罪，或道路交通管理處罰條例第62條第1項肇事未依規定處置，將處1000元至3000元罰鍰並吊扣駕照1至3個月。

