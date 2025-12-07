台南女警開罰單遭砍傷 陳以信：警力不足增風險 挺警果斷用槍

前立委陳以信關切台南女警執法遭砍傷、挑戰公權力的問題。（陳以信服務處提供）

國民黨前立委陳以信今（7）日表示，上午看到媒體報導警察執行勤務時遭民眾持小斧頭攻擊，感到震驚與不捨，他認為第一線員警執勤風險極高，社會應給予警察更完整的制度支持與安全保障。他在臉書並說，對台南女警執勤遭砍殺覺得不可思議，這情形在美國，恐怕行凶民眾早被警察開槍擊斃。

陳以信強調，他絕對支持警察用槍權力，該用槍的時候就用槍，這是維持公權力的必要手段，他也是警察子弟，過去擔任立委時一直力挺警察，台南警察人數很不夠，至少缺少400名，所以台南警察勤務特別多，經常負荷過重而出狀況，他力挺警察到底，如他當上台南市長將補上警察缺口，而且要鼓勵警察在必要狀況時勇敢用槍，市長與市民都會作為警察最大的後盾。

陳以信表示，警察依法執勤時，面對具高度危險的暴力情境，必須有足夠、明確且可被信賴的用槍與防護機制，才能有效維持治安與公權力。他支持警察依法、合比例、必要時果斷使用武力與警械，同時也應配套強化訓練、裝備與事後調查機制，讓員警在保護人民與自我防護之間有清楚的依循。

42歲林姓男子（右者）涉持小斧頭攻擊黃姓女警員。（民眾提供）

