    社會

    誤信投資股票獲利騙術 新竹男遭詐1115萬

    2025/12/07 13:03 記者蔡彰盛／新竹報導
    誤信投資股票獲利騙術，新竹男遭詐1115萬元。（資料照）

    

    新竹市陳姓男子誤信詐騙集團投資股票獲利騙術，手捧170萬元現金給車手，最終共被騙多達1115萬元，新竹地院依詐欺罪將車手李男判刑。

    法官調查，詐騙集團成員從去年5月起，在line以投資股票等假投資手法詐騙陳男，並誆稱投資股票獲利，提供投資APP供其操作，以此方式施以詐術，致陳男陷於錯誤，陸續支付投資款項，共計1115萬元，其中一次在去年9月30日下午在新竹市交付現金170萬元予自稱投資有限公司的經辦人李彥霖。

    李彥霖收取款項後，交付偽造的投資有限公司專用收款收據給陳男，旋即依詐騙集團指示將款項放在指定車輛左後輪側邊，並獲取報酬2千元。經陳男發覺遭騙而報警循線查獲上情。

    法官審酌本案詐欺集團成員向陳男施詐後，李男即依指示擔任車手，負責向陳男行使偽造私文書及特種文書並收取財物，再將所獲財物轉交詐欺集團成員，據以隱匿犯罪所得。其行為除無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，造成被害人財產損失，並破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更已製造金流斷點、破壞金流秩序透明穩定，因而妨害國家對於犯罪追訴與處罰，所為殊值譴責。

    法官考量被告於審理中終坦承犯行且繳回犯罪所得，然尚未與被害人達成和解或賠償其損害，最後依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

