    社會

    為一瓶洗髮精扯破臉 父家暴30歲兒控：我被霸凌

    2025/12/06 07:04 記者王捷／台南報導
    父子為洗髮精起口角拉扯，父揮拳打落兒子手機，致其臉頸挫傷，台南地院依傷害罪判拘役30日。示意圖。（記者王捷攝）

    父子為洗髮精放哪裡起口角，演變成家暴傷害案，30多歲的兒子指控父親家暴，但父親反控遭兒子打老子，用手戳他眼睛，是被兒子霸凌，但台南地方法院依傷害罪判決父親拘役30日。

    今年2月晚間，王男與兒子在家中，因洗髮精放在浴室玻璃層架上的問題起口角。兒子擔心玻璃破裂會傷到母親出言提醒，雙方拉扯衝突中，王男先徒手揮打兒子，又打落兒子拿來錄影的手機，兩人跌向沙發一帶，造成兒子多處挫傷扭傷。

    兒子具結證稱，自己只是提醒父親不要把洗髮精放在玻璃層板上，卻被揮拳攻擊、手機遭打落，為防衛才以手肘壓制父親，臉部、頸部與雙手傷勢都是父親揮打造成。母親表示在場目睹，兒子只是擋手，出手打人的人是王男，當晚兒子前往台南市立醫院驗傷，診斷與兩人說法相符。

    王男辯稱自己才是被害人，指兒子先動手，太太是主謀，否認有毆打行為，並以自身年紀大、兒子年輕力壯為由，主張不可能把兒子打成那樣，只說自己也有受傷卻驗不出來。法院指出，他在各階段供述前後矛盾，又說不清受傷情形，辯詞空泛難信，並參酌家事法庭審理暫時保護令時認定的2月8日父子肢體衝突，作為補強。

    法院認定王男對家庭成員施以身體不法侵害，構成刑法第277條第1項傷害罪。法官考量他僅因洗髮精擺放等家庭細故出手毆打兒子，事後否認犯行，犯後態度不佳，並綜合被害人量刑意見與其生活狀況，量處拘役30日，得以1日折算1千元易科罰金，全案仍可上訴。

