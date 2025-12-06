中和轎車逆向與機車腳踏車對撞釀3傷 男被驗出毒駕搜出「喪屍菸彈」

45歲詹姓男子晚間駕駛黑色轎車在華新街一帶逆向行駛，與對向白色轎車對撞，引發3車連環撞事故。（記者鄭景議翻攝）

45歲詹姓男子昨（5）日晚間駕駛黑色轎車行經新北市中和區忠孝街一帶時，先擦撞路邊停放的1部轎車及4部機車，隨後又在華新街一帶逆向行駛，與對向白色轎車對撞，引發3車連環撞事故。事故共造成3人受傷送醫，肇事者詹男經毒品唾液快篩呈陽性反應，中和分局警方還搜出一顆依託咪酯煙彈，全案將依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

警方調查，45歲詹男駕駛轎車先在忠孝街一帶擦撞路邊車輛，隨後在華新街一帶逆向行駛，與另一輛轎車駕駛28歲廖男對撞，廖男倒車時又不慎與腳踏車騎士王女發生碰撞。

這起事故造成詹嫌右手骨折、廖男手腳多處擦挫傷、腳踏車騎士王女雙腳擦挫傷，送雙和醫院急救。

警方對肇事者詹嫌施以唾液快篩，結果呈現陽性反應，並在現場查扣針筒1支與依託咪酯煙彈1個。警方已依法舉發詹嫌施用毒品駕車，並扣押肇事轎車。全案警詢後將依涉嫌刑法公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

肇事者詹男經毒品唾液快篩呈陽性反應，中和警方還搜出一顆依託咪酯煙彈。（記者鄭景議翻攝）

