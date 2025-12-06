為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中和轎車逆向與機車腳踏車對撞釀3傷 男被驗出毒駕搜出「喪屍菸彈」

    2025/12/06 06:44 記者鄭景議／新北報導
    45歲詹姓男子晚間駕駛黑色轎車在華新街一帶逆向行駛，與對向白色轎車對撞，引發3車連環撞事故。（記者鄭景議翻攝）

    45歲詹姓男子晚間駕駛黑色轎車在華新街一帶逆向行駛，與對向白色轎車對撞，引發3車連環撞事故。（記者鄭景議翻攝）

    45歲詹姓男子昨（5）日晚間駕駛黑色轎車行經新北市中和區忠孝街一帶時，先擦撞路邊停放的1部轎車及4部機車，隨後又在華新街一帶逆向行駛，與對向白色轎車對撞，引發3車連環撞事故。事故共造成3人受傷送醫，肇事者詹男經毒品唾液快篩呈陽性反應，中和分局警方還搜出一顆依託咪酯煙彈，全案將依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

    警方調查，45歲詹男駕駛轎車先在忠孝街一帶擦撞路邊車輛，隨後在華新街一帶逆向行駛，與另一輛轎車駕駛28歲廖男對撞，廖男倒車時又不慎與腳踏車騎士王女發生碰撞。

    這起事故造成詹嫌右手骨折、廖男手腳多處擦挫傷、腳踏車騎士王女雙腳擦挫傷，送雙和醫院急救。

    警方對肇事者詹嫌施以唾液快篩，結果呈現陽性反應，並在現場查扣針筒1支與依託咪酯煙彈1個。警方已依法舉發詹嫌施用毒品駕車，並扣押肇事轎車。全案警詢後將依涉嫌刑法公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    肇事者詹男經毒品唾液快篩呈陽性反應，中和警方還搜出一顆依託咪酯煙彈。（記者鄭景議翻攝）

    肇事者詹男經毒品唾液快篩呈陽性反應，中和警方還搜出一顆依託咪酯煙彈。（記者鄭景議翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播