毒駕新制上路見成效 新店已查獲15件移送偵辦

新店分局統計，自今年11月20日毒駕唾液快篩新制上路迄今，分局已查獲毒駕共計15件，均依法製單告發、扣車並移送偵辦。（記者鄭景議翻攝）

新店分局昨（4）日晚間規劃執行「擴大臨檢暨防制毒駕、酒駕」專案勤務。本次勤務全面將「毒品唾液快篩試劑」列為第一線執法工具，針對夜間高風險時段與路段實施路檢，以杜絕毒駕上路危害，本次勤務共查獲持有毒品1件。新店分局統計，自今年11月20日毒駕唾液快篩新制上路迄今，分局已查獲毒駕共計15件，均依法製單告發、扣車並移送偵辦。

新店分局表示，為貫徹交通部新頒布的裁罰規定，特別購入一批新式路檢牌面，以確保執勤現場的警示效果與人員安全。員警於現場針對攔檢車輛駕駛人，除了執行標準酒精呼氣檢測外，對言行舉止可疑者，即依循法定程序使用唾液快篩試劑進行初篩，全程均依規定錄音錄影，保障駕駛人權利。

新店嚴正呼籲，依據最新裁罰基準，駕駛人若拒絕接受酒精或毒品唾液快篩檢測者，將重處以高達新台幣18萬元罰鍰，車輛當場移置保管，並吊銷其駕駛執照。

警方強調，新店分局將持續不定期、不定點執行臨檢勤務，用最嚴格的標準為所有市民把關交通安全，持續為營造安全順暢的交通環境而努力。

新店分局昨（4）日晚間規劃執行「擴大臨檢暨防制毒駕、酒駕」專案勤務。（記者鄭景議翻攝）

