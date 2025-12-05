為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市信義區民眾倒垃圾嗅到屍臭 女子將13隻貓屍丟垃圾車

    2025/12/05 11:17 記者徐聖倫／台北報導
    游女拎兩包垃圾，裡頭裝的竟是13隻貓屍。（記者徐聖倫翻攝）

    游女拎兩包垃圾，裡頭裝的竟是13隻貓屍。（記者徐聖倫翻攝）

    台北市信義區有民眾倒垃圾時嗅到一旁女子的2包垃圾袋內有異味，疑似是屍臭，趕緊向清潔隊員通報將垃圾袋攔截下來，同時報警。果然猜想正確，袋裡裝的是2隻貓屍，再經追查，另外一包裝的則是1隻母貓與10隻小貓的屍體，全案依違反動保法送辦。

    據悉，昨晚間7時許，有民眾在信義區崇德、嘉興街等垃圾車，發現一旁女子手上2包垃圾味道特別刺鼻，像屍臭味，遂懷疑她任意棄置動物屍體。這位民眾在女子離開後，當下向清潔隊員示意不要丟，但其中一包已被壓縮，只攔到一包，而打開來一看，竟是兩隻貓咪的屍體。

    警方獲報即刻著手追查另一包垃圾，前往木柵焚化爐攔截，最終順利攔到，裡頭裝的是1隻母貓與10隻初生小貓的屍體，所有貓屍已通知動保處帶回化驗。

    警方查出，任意棄置貓屍的為當地住戶游姓女子，她已違反動物保護法第30條第1項規定，將處以1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰；經查若是累犯，還需再吃上刑責，這部分動保處仍在調查。

    警方在焚化爐攔截游女氣質的貓屍。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在焚化爐攔截游女氣質的貓屍。（記者徐聖倫翻攝）

    民眾攔截游女其中一包垃圾，裝的是兩隻貓屍。（記者徐聖倫翻攝）

    民眾攔截游女其中一包垃圾，裝的是兩隻貓屍。（記者徐聖倫翻攝）

