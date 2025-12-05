為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    大園工廠桶槽結晶「撒旦之母」突爆炸！工人炸落地面不治

    2025/12/05 11:08 記者謝武雄／桃園報導
    大園一處工廠桶槽爆炸，元凶竟然是TATP（俗稱撒旦之母、窮人炸藥）。（消防局提供）

    桃園市大園區五青路1處廢液桶槽處理公司，在今年9月10日發生一名員工在清理桶槽結晶時，桶槽內容物突然爆炸，工人從桶槽上摔落至作業區地面後送醫不治，鑑定後發現是廢桶內TATP（俗稱撒旦之母、窮人炸藥）爆炸所致，而TATP並非人工合成，而是儲存異丙酮在長時間存放下形成TATP；此為台灣首例，內政部警政署已函請各機關加強安全宣導。

    警方表示，工廠驗出TATP（過氧化三丙酮），並非人工合成製造之爆裂物，是廢桶槽內之異丙酮溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP，國外期刊都有案例，而TATP俗稱「撒旦之母」、窮人炸藥，是極不穩定的爆炸物，本案為國內首次發現異丙酮經長期存放自然形成TATP成分案例，為防範該類意外，內政部警政署已函請各機關加強安全宣導，全案也依涉嫌過失致死罪嫌移送。

    該起工安意外發生在今年9月10日上午9點34分，消防局接獲通報，位於桃園市大園區五青路一處廢液桶槽處理公司，一名64歲員工在清洗桶槽時發生爆炸，救護人到達現場已無火煙，但該員工OHCA已無生命現象，救護人員予與頸圈、頭部及長背板固定、CPR，送往林口長庚醫院急救後仍不治。

    初步調查發現該廢液桶內殘存的廢液為異丙酮，案發後消防局採樣檢驗出疑似TATP成分，送警察局刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP撒旦之母，窮人炸藥。

    大園一處工廠桶槽爆炸，元凶竟然是TATP（俗稱撒旦之母、窮人炸藥）。（消防局提供）

