夭壽！小貨車載廢油一路滴 害4騎士犁田

騎士行經彎路時，因道路油漬打滑自摔。（民眾提供）

高雄市三民區覺民路與禮民路93巷口，昨（4）日發生4名機車騎士因路上出現大片油漬，連續打滑自摔車禍，警方調閱監視器發現，事發前有1輛疑似載運廢油的小貨車行經並滲漏油污導致，最高可處2萬7000元罰鍰及吊銷駕照。

三民二分局民族所指出，昨天下午3點15分左右接獲覺民路與禮民路93巷口交通事故，經查，一自小貨車沿覺民路往東行駛時，行經該彎路時，因裝載貨物滲漏不明液體，導致謝男（27歲）、莊女（22歲）、劉男（24歲）及朱男（34歲）等4名機車騎士行經路口處時打滑自摔，造成謝男等4人手腳擦挫傷，送醫治療後無大礙，現場通報環保局清潔人員到場清除路面污漬避免再生事故。

請繼續往下閱讀...

經警方調閱沿線監視器，已掌握涉案車輛相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案說明並依刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方初步研判小貨車駕駛所載貨物滲漏油污致騎士滑倒受傷，且肇事後未停留現場逕行離去，「汽車駕駛人裝載貨物滲漏，因而致人受傷」可處3000至1萬8000元罰鍰、吊扣駕駛執照1年，並責令改正或禁止通行；「汽車駕駛人肇事致人受傷」可處300至9000元罰鍰，「肇事致人受傷而逃逸」可吊銷其駕駛執照，該名肇事駕駛最高可處2萬7000元罰鍰，吊銷其駕駛執照，並責令改正或禁止通行。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

騎士行經彎路時，因道路油漬打滑自摔。（民眾提供）

騎士行經彎路時，因道路油漬打滑自摔。（民眾提供）

騎士行經彎路時，因道路油漬打滑自摔。（民眾提供）

警方獲報到場處置時，已有4名騎士因路面油漬失控打滑，慘摔一片。（民眾提供）

小貨車疑似載運廢油行經覺民路一處彎路時，滲漏出大片油污。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法