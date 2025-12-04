叫他起床被爆頭！彰化翁遭酒友持鐵塊砸重傷 昏迷指數6

現場尋獲作案用的鐵塊。（民眾提供）

彰化縣埔心鄉驚傳酒後傷人案件！2日早上，69歲李姓老翁準備叫醒前晚在家中喝酒睡著的李姓男子，李男卻懷疑李翁在罵人，竟隨手抓起一塊沉重鐵塊猛砸李翁頭部，導致重傷昏迷，經送醫手術昏迷指數僅6，仍未脫險。李男當場被警方逮捕，訊後依殺人未遂罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並羈押獲准。

據了解，1日晚間，李翁與張女（61歲）相約在李翁家中飲酒小聚，張女找來李男（45歲），3人飲酒至深夜，李男不勝酒力，直接在屋內睡著。次日上午9時許，李翁叫李男起床，不料雙方爆發爭吵，情緒失控的李男竟揮起桌邊鐵塊朝老翁頭部連砸數下，造成頭破血流、滿屋血跡，場面怵目驚心，張女見狀嚇得立刻報警。

請繼續往下閱讀...

彰化基督教醫院指出，李翁到院時傷勢嚴重，右側頭部硬膜下出血，經手術後昏迷指數僅6分，另伴有雙側氣血胸，目前依靠引流維持生命徵象，腹部也有穿刺傷，持續於加護病房觀察，未脫離險境。

溪湖警分局獲報後迅速到場，當場逮捕涉嫌行兇的李男，警方對其進行酒測，數值高達0.7毫克，並在現場尋獲作案用的鐵塊。李男初步坦承犯行，供稱是因不滿被叫醒時遭辱罵，才會憤而動手。

檢方複訊後，以涉犯殺人未遂罪嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲押；彰化地院3日上午裁准羈押。至於雙方衝突細節，警方仍在深入調查釐清。

李姓男子當場被逮捕，酒醒後表示，因懷疑李翁在罵人才攻擊。（民眾提供）

彰化縣埔心鄉驚傳酒後傷人案件，李姓屋主叫酒友起床，結果被打到頭破血流，滿屋血跡，場面怵目驚心。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法