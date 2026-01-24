黃國昌攜出密件嗆民進黨法盲 詹凌瑀：視法律規範於無物才是法盲

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨立委黃國昌週一（19日）偷帶國防機密文件出場，引發爭議，而21日調閱監視器的民進黨立委陳培瑜指出，黃將機密資料帶出場長達1分15秒、其中42秒不在監視畫面內，因而在22日早赴北檢告發黃國昌。黃國昌笑稱，民進黨這群人非常的可笑，昨天告、今天也告，要適用哪條法律都不知道，他勸告「法盲」做好立委本分，不要整天秀下限。對此，媒體人詹凌瑀表示，做賊喊抓賊？真正的法盲與目無法紀就是黃國昌本人。

詹凌瑀在臉書PO文表示，看到黃國昌面對質疑的態度，真的讓人覺得不可思，身為立法委員，參加國防外交機密會議，竟然大剌剌地把機密文件帶離會議室？甚至被抓包在監視器死角消失了42秒！這段時間裡，身後跟著兩名助理、手上拿著手機，到底做了什麼？是不是在翻拍機密？這些攸關國家安全的重大疑點，他完全交代不清楚。

詹凌瑀指出，最可笑的是，當別人質疑他涉嫌違反國家機密保護法時，他不但不檢討自己那一連串詭異的行徑，反而惱羞成怒，嗆告發他的人是法盲、在秀下限，「黃國昌請你搞清楚，帶頭違規把機密文件帶出去的人是你，利用監視器死角搞神祕、瓜田李下的人是你，之前搞國會擴權法案被憲法法庭判決違憲的人也是你。」

詹凌瑀直言，一個已經有違憲前科、現在又涉嫌洩漏國防機密的人，到底哪來的臉皮罵別人法盲？這種視法律規範於無物、嚴以律人寬以待己的態度，才是真正的法盲，才是真正的目無法紀！這42秒的真相，一定要追究到底，絕不讓你模糊焦點。

