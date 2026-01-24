為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌攜出密件嗆民進黨法盲 詹凌瑀：視法律規範於無物才是法盲

    2026/01/24 09:37 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌週一（19日）偷帶國防機密文件出場，引發爭議，而21日調閱監視器的民進黨立委陳培瑜指出，黃將機密資料帶出場長達1分15秒、其中42秒不在監視畫面內，因而在22日早赴北檢告發黃國昌。黃國昌笑稱，民進黨這群人非常的可笑，昨天告、今天也告，要適用哪條法律都不知道，他勸告「法盲」做好立委本分，不要整天秀下限。對此，媒體人詹凌瑀表示，做賊喊抓賊？真正的法盲與目無法紀就是黃國昌本人。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，看到黃國昌面對質疑的態度，真的讓人覺得不可思，身為立法委員，參加國防外交機密會議，竟然大剌剌地把機密文件帶離會議室？甚至被抓包在監視器死角消失了42秒！這段時間裡，身後跟著兩名助理、手上拿著手機，到底做了什麼？是不是在翻拍機密？這些攸關國家安全的重大疑點，他完全交代不清楚。

    詹凌瑀指出，最可笑的是，當別人質疑他涉嫌違反國家機密保護法時，他不但不檢討自己那一連串詭異的行徑，反而惱羞成怒，嗆告發他的人是法盲、在秀下限，「黃國昌請你搞清楚，帶頭違規把機密文件帶出去的人是你，利用監視器死角搞神祕、瓜田李下的人是你，之前搞國會擴權法案被憲法法庭判決違憲的人也是你。」

    詹凌瑀直言，一個已經有違憲前科、現在又涉嫌洩漏國防機密的人，到底哪來的臉皮罵別人法盲？這種視法律規範於無物、嚴以律人寬以待己的態度，才是真正的法盲，才是真正的目無法紀！這42秒的真相，一定要追究到底，絕不讓你模糊焦點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播