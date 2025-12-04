為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國一重大車禍1死9傷 砂石車司機駕車逃逸

    2025/12/04 10:07 記者張軒哲／台中報導
    國道一號台中豐原路段今晨發生重大車禍。（民眾提供）

    國道一號台中段今日凌晨傳出4車連環撞重大車禍，現場車體零件四散，車輛宛如廢鐵，一名轎車男駕駛頸部斷裂慘死，另有9人受傷，詳細事故原因有待國道警方調查釐清。但吳姓砂石車司機駕車逃逸，並未留在事故現場，是否有飲酒疑慮，疑點重重，警方已通知他到案說明。

    國道警方調查，42歲林男駕駛聯結車行經國一台中南下路段，行駛於外線車道時，撞擊前方由65歲吳男駕駛砂石車後，接續撞擊內側車道由47歲顏男駕駛轎車，再遭後方33歲彭男駕駛的租賃轎車撞擊右後車尾，事故現場於3時41分排除，恢復全線通車，彭男頸部斷裂，送醫急救後宣告死亡。

    警方指出，事故砂石車未停留於現場，已通知到案說明。依據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月除交通違規外，並可能觸犯刑法第185條之4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

