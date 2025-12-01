為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中警局交通罰單年收入破2億 綠議員批「罰越多、未見事故下降」

    2025/12/01 15:08 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議會警消環衛委員會審查警察局預算。（記者黃旭磊攝）

    台中市議會警消環衛委員會審查警察局預算。（記者黃旭磊攝）

    台中市議會警消環衛委員會今天審查115年度警察局預算，市警局提出預算資料，今年罰鍰收入編列5774萬8千元，為警局最大自主歲入來源之一，而上年度罰鍰收入高達2億2689萬7千元，執行率達137.63%，民進黨台中市議員陳雅惠痛批，罰單收入逐年攀高，罰得越多、收得越多，卻未見交通事故下降。

    民進黨台中市議員陳雅惠、李天生、蕭隆澤及國民黨市議員沈佑蓮、民眾黨市議員江和樹，今天在委員會審查警局預算，李天生認為市警局警犬隊經費太少，建議成立警犬之友會，蕭隆澤、江和樹及沈佑蓮提及「炸街噪音車」危害安寧，需扣牌才有嚇阻作用，而交通罰鍰收入增加也引起討論。

    陳雅惠質疑說，警察不是「撈罰單的財政工具」，罰鍰難道只為績效考量？交通罰鍰罰得越多、警局收得越多，卻未見交通事故明顯下降，治安熱區也未獲明顯改善，市民質疑執法方向已與市民安全脫節，要求警方提出違規者族群、事故熱點變化等「罰單與安全改善」具體證據。

    台中市警察局長吳敬田答覆說，執法最終目的是減少事故與傷亡，今年行人死傷確實較往年上升，但整體A2、A3（受傷及財損）事故呈下降趨勢，至於科技執法部分，針對闖紅燈、不禮讓行人、注意力分散等惡性違規優先取締，希望提升用路人守法意識。

    熱門推播