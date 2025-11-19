高鐵台中站周遭 高5米指引牌被塗一朵花

高鐵路橋指引牌面被噴上奇特花朵。（烏日區公所提供）

高鐵台中站附近又出現塗鴉客，烏日區公所及警方查出，歹徒在高近5公尺、高鐵路橋指引牌面，噴上一朵奇特花朵，市府委請廠商於18日取下牌面，警方調閱監視畫面追查犯嫌，將依「刑法」354條毀損公物設施（如公共座椅、路牌）查辦。

「這個高度，跟我說怎麼上去的！」網友lizliz在脆（Threads）貼照，稱途經高鐵路橋，驚訝挑高指引牌面遭塗鴉神秘花朵，歹徒不知怎麼爬上去，由於前年（2023）8月高鐵台中站尾軌區，遭兩名國際塗鴉客侵入，在中捷備用車噴漆塗鴉「STEB」、「HASH」（弄亂、搞糟）等字樣，塗鴉客再現引發討論。

網友討論說，「他飛起來畫的」、「白癡，這種可不可以罰重一點」，還有人痛罵說，一堆什麼變電箱、反光鏡，未經許可的塗鴉，那些就真的是垃圾。

烏日區長林崇懿及主秘廖巧雯上午對外說明，林崇懿強調，警方18日獲報啟動偵辦，指引牌面已由廠商取下，近期就會更新。

廖巧雯說，針對高鐵路橋指引牌面遭塗鴉，獲報後立即通知維護廠商進行拆除與改善作業，以維護用路人行車安全，至於塗鴉部分報請警方調閱周邊監視影像，追查相關行為人。

烏日警分局強調，行為人（塗鴉客）確認身份後，將依「刑法」354條毀損公物設施查辦，可處兩年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，以杜絕塗鴉事件再發生。

塗鴉指引牌面由委外廠商取下。（烏日區公所提供）

