    ｢第一人稱｣視角還原黃國昌攜出機密資料現場 記者只花18秒...翻拍7張

    2026/01/22 15:33 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨立委黃國昌將國防機密文件帶出長達1分15秒、不在畫面裡的時間42秒，遭民進黨立委陳培瑜以「國家機密保護法」與「刑法」進行告發。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌將國防機密文件帶出長達1分15秒、不在畫面裡的時間42秒，遭民進黨立委陳培瑜以「國家機密保護法」與「刑法」進行告發。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員會秘密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室；民進黨團調閱監視器後發現，黃總計離開1分15秒，且有42秒不在監視器範圍內，質疑黃國昌恐有偷拍資料之嫌，今赴北檢告發黃涉犯國家機密保護法等案。礙於監視器影片被立院禁止翻拍，本報以第一人稱還原黃國昌攜出資料的全過程，記者僅花18秒竟能翻拍7張文件。

    書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，黃不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，當下又有助理拿著2支手機，質問黃國昌有沒有翻拍機密資料、有沒有外洩出去，請黃國昌出面向國人說明。

    據「立法院議事規則」規定，秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。關於繕印、保管、分發秘密文件之手續，及指定負責辦理此等事項員工之管理，由秘書處另定辦法，嚴格執行。

    有關秘密會議開會規則，立委沈伯洋說明，機密會議要將手機放在外面鎖起來，整個場地會掃訊號，每個人進去之前也要被機器掃，防止有人攜帶密錄器；若有人就是記在腦子裡，然後出去打電話，則要靠簽署保密協定來規範，而且洩漏機密有刑責。

    民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋20日赴立院警衛隊調閱監視器畫面還原時間軸，10點40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著2個助理，其中一位手上有2支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

    陳培瑜表示，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒；黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

    由於立院秘書長周萬來只允許申請人觀看監視器，不能翻拍與複製。本報記者實際前往位於紅樓301會議室，以第一人稱視角拍攝模擬，黃國昌離開會議室後，走往樓梯間，並在途中將7張文件放於地面拍攝，再沿路返回紅樓301會議室，並將時間控制在1分15秒。

