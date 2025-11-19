為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「幽靈裝修」到銀行提領60萬元 警方揭穿詐騙集團謊言

    2025/11/19 11:28 記者王冠仁／台北報導
    警方與行員聯手阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員聯手阻詐。（記者王冠仁翻攝）

    33歲黃姓女子疑似踏入詐騙集團圈套，跑到台北市一家銀行打算臨櫃提領60萬元，謊稱款項是要用來裝修。不過行員與警方都察覺異狀，進一步追問相關細節，她卻答不出來，警方這才發現她家中根本沒有要裝修，裝修只是詐騙集團為了躲避行員關懷提問的說詞。黃女最終發現遭騙，放棄提款。

    北市警中正一分局忠孝西路派出所日前接獲報案，中國信託銀行城中分行通報，聲稱有一名女子打算提領60萬元，疑似遇詐。

    員警孫浩翔及王冠珍獲報趕到並向黃女詢問，她起先聲稱，提領60萬元是為了與家人同住裝修房屋。不過，員警進一步詢問裝修項目、承辦公司及房屋地址時，她都無法明確說明，並稱相關事宜均由家人負責聯絡；員警再追問家人姓名與聯絡方式，女子仍支吾其詞、無法回答。

    警方分析研判，黃女極可能遭詐騙集團誆騙，並依照詐團指示編造「房屋裝修」的理由應對警方。員警隨即耐心勸說，向其說明常見詐騙手法及對話話術，她這才恍然大悟，當場打消匯款念頭，成功保住60萬元積蓄。

    警方呼籲，詐騙集團常以社群媒體、交友平台為媒介，設下「愛情陷阱」或「投資保證獲利」等話術詐財，並指示被害人以「房屋裝修」等理由矇混行員與警方。呼籲民眾網路交友或投資務必保持警覺，遇有可疑金錢往來應再三查證，可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，共同守護辛苦積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

