    首頁 > 社會

    高雄楠梓1死8傷車禍 7旬翁之前就有違規致死紀錄

    2025/11/17 15:33 記者洪臣宏／高雄報導
    陳男曾違規停車，致機車騎士撞上死亡。（民眾提供）

    陳男曾違規停車，致機車騎士撞上死亡。（民眾提供）

    高雄市楠梓區16日傍晚發生連環撞車禍，致1死8傷慘劇，經警方今（17）日證實，肇事的73歲陳姓男子之前就有違規致死紀錄，他於6年前將所駕駛計程車違停在中山四路機車專用道上，致一名男騎士從後撞上，後因傷重死亡，該案陳男獲得緩起訴。

    楠梓分局調查，陳姓男子昨天傍晚5時駕駛轎車沿楠梓區土庫一路行駛，下德民新橋時違規右轉，欲右轉清豐二路360巷，先與菲籍50歲林姓機車騎士於路口發生碰撞，造成機車騎士人人車倒地。

    陳男的車輛發生事故後，又衝往對向待轉區，適逢8人分乘7輛機車正在停等紅燈，8人如「打保齡球」般被撞翻，倒地哀號。

    119獲報將傷者送醫，其中林男傷重不治。陳姓男子沒有飲酒，警方正釐清肇事原因。

    據了解，陳姓男子於2019年9月9日，將所駕駛計程車停放在中山四路南下機場方向的機車專用道上，一名男騎士撞上車尾，傷重不治，陳男當時依過失致死罪嫌送辦，獲不起訴處分。

    陳男曾因違停釀騎士死亡車禍。（民眾提供）

    陳男曾因違停釀騎士死亡車禍。（民眾提供）

