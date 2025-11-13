台版柬埔寨案涉洩密律師+1 弘仁會水房陪偵律師孫全平30萬交保

律師孫全平（中）涉洩密給詐團，檢察官諭知30萬元交保。（記者吳昇儒攝）

轟動全台的「台版柬埔寨」案首腦「藍道」杜承哲曾與竹聯幫弘仁會經營的水房有密切合作。檢警偵辦時追出3名律師涉嫌將偵查訊息洩露給水房高層，今年9月拘提到案，諭知交保候傳。檢警循線又查出，律師孫全平也曾在案中涉嫌洩密，今（12）日到事務所等3處搜索，提到案。檢察官訊後諭知30萬元交保。

檢警偵辦「台版柬埔寨」案時，發現幕後水房竟是竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟檔，因此報請台北地檢署由檢察官陳玟瑾組成專案小組進一步偵辦。

請繼續往下閱讀...

偵辦人員查出，陳姓兄弟檔經營的水房除了幫藍道洗錢，另也幫其他詐團利用虛擬貨幣洗錢，不法所得高達3.5億元。而陳姓兄弟還聘請知名律師鄭鴻威、鄭皓文幫集團成員打官司，過程中則會將陪偵內容洩出。

檢警於今年9月逮捕涉案律師後，諭知3人交保，卻在查扣的手機中，又找出律師孫全平也涉入洩密案中。新北市刑警大隊12日上午持搜索票到咖美律師事務所逮捕律師孫全平，查扣手機等證物。

檢察官複訊後，認定律師孫全平涉犯洩密等罪，晚間諭知30萬元交保。

