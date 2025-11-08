汐止小「禍」車過彎甩落豆腐 害3騎士慘摔車

小貨車從汐止中興路左轉福德三路，豆腐與豆腐板甩落路面，駕駛只撿起豆腐板，未清除摔成泥的豆腐渣。（記者林嘉東翻攝）

1輛小貨車今（8日）上午從新北市汐止區中興路左轉福德三路口，車上1塊塊豆腐與豆腐板甩落路面，小貨車駕駛僅撿起豆腐板，未清除摔碎成泥的豆腐即離去，致3名騎士摔車受傷。警方獲報後尚未找到小貨車駕駛，將依違反道路交通管理處罰條例規定開出最重18000元，與吊扣駕照1年的罰單。

汐止警分局交通分隊上午8點左右獲報，中興路與福德三路口接連3台機車摔車，2名男騎士與1名女騎士受傷。警方趕抵發現，事故地點有破碎成泥的豆腐渣，研判釀成摔車原因；調閱路口監視器畫面發現，事故前1小時，有輛小貨車沿中興路左轉進入福德三路時，豆腐被甩出車外。

警方調查，小貨車駕駛馬上停車，但只撿起豆腐板，未清理破碎成泥的豆腐渣，導致路面濕滑，3名騎士行經摔車。小貨車駕駛不僅要賠償3名騎士車損與醫療等相關費用，還會因違反道路交通管理處罰條例受罰。

警方指出，小貨車駕駛所載運的貨物掉落，違反道路交通管理處罰條例第30條規定，最重可處1萬8000元罰鍰，且因而致人受傷者，還會被吊扣駕駛執照1 年。警方在替3名受傷騎士酒測後，測得酒測值為0後，調閱小貨車行經各路口監視器，以車追人中。

甩落路面摔碎的豆腐害3名騎士摔車。（記者林嘉東翻攝）

環保局派車清除路面，恢復正常車流。（記者林嘉東翻攝）

