南市刑大扮釣客抓毒販差點被「自己人」破功 查獲1.6公斤依托咪酯

南市刑大扮釣客抓毒販差點被「自己人」破功 查獲1.6公斤依托咪酯2025/11/07 14:27 記者楊金城／台南報導
南市刑大日前出動霹靂小組攻堅先逮到陳嫌。（刑大提供）
台南市刑警大隊掃蕩常常引起「毒駕」的第二級毒品「依托咪酯」，先逮捕32歲藥頭陳姓男子，再向上溯源查出販毒的29歲張姓男子，因張嫌喜歡釣魚，南市刑大偵一隊隊員喬裝釣客，日前在雲林台西鄉五條港漁港逮到張嫌，查獲依托咪酯1647公克、毒品煙彈95顆等證物，南市刑大將陳、張2嫌移送檢方偵辦，諭令交保。
台南市刑大今天（7日）指出，陳嫌涉嫌在雲林、嘉義販毒，租屋躲藏，幹員喬裝情侶追查確定陳嫌住處後，出動霹靂小組攻堅逮到陳嫌，再查出上線藥頭張男，因張嫌喜愛釣魚，專案人員多次前往雲林台西鄉五條港漁港打扮釣客暗中蒐證，期間因「釣客」形跡可疑，還一度遭海巡署安檢人員盤查，差點破功，所幸最終順利掌握張嫌釣魚行蹤，在漁港逮到張嫌。
刑大專案小組查獲張嫌涉嫌持有依托咪酯1.647公斤、毒品煙彈95顆、毒品咖啡包17包、第三級毒品愷他命、電子煙、行動電話及現金等證物，毒品市值約150萬多元。全案依毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，刑大說，「安居緝毒」行動將持續追查毒品上游來源。
警方查獲依托咪酯毒品等犯罪物證。（南市刑大提供）
藥頭張姓男子（中）被刑大隊員喬裝釣客逮捕到案。（南市刑大提供）
