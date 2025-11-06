太子集團正妹助理交保露雪乳！私人社群全被挖 網驚：當媽了！

檢警調4日赴太子集團用犯罪所得購入的和平大苑房產內搜索。（調查局提供）

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪，並將不法所得匯來台灣隱藏。檢警調4日兵分多路搜索，查扣45億不法所得，拘提集團在台最高幹部王昱棠在內共25名被告。其中太子集團主席陳志親信、集團財務長李添（中國籍）在台灣的助理劉純妤，因姣好臉蛋和身材意外在網上掀起討論，不少網友神出劉純妤的私人社群，竟發現她已為人母！社群帳號被曝光後之後，本尊已緊急關閉。

檢方4日連夜偵訊後，諭知李添在台秘書劉純妤15萬元交保，當天媒體拍到她穿著寬鬆格紋襯衫和一件低胸內搭，露出雪乳，神情輕鬆地笑著離開地檢署。畫面曝光後引發關注，不少人熱議起她的身材，直呼「真的好大」、「本斥但大」，不過有更多人痛批「精蟲衝腦也不是這樣，她是詐騙犯，害人家家破人亡那種詐騙犯，還在那邊看奶」、「多少人被詐騙家破人亡，是在笑什麼」、「一看就噁心，詐騙犯都去死」、「竟然還笑得出來，下地獄十八層都不夠！」

後續有人神出劉純妤在商務社群LinkedIn（領英）的自介，可以看到她畢業於奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），在「天旭國際科技有限公司」（太子集團在台發展博弈事業核心公司，租下台北101大樓兩層辦公室發展線上博弈）工作超過5年，在此之前似乎還當過卡達航空空姐。

還有鄉民神出她的臉書、IG、Threads和LINE帳號，其社交平台英文名為「Sherran Liu」，過去分享過與家人的影片，鄉民從影片內容推斷她已經有孩子，似乎已經是媽媽，但不清楚是否為單身。隨著輿論延燒，越來越多劉純妤的私人照片被挖出來，劉純妤趕緊鎖住臉書頁面、將IG和Threads設為不公開、關閉LinkedIn、刪除LINE帳號。

