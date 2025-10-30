為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    男子嘉市賣場偷拍女子內褲被抓包 判刑6月

    2025/10/30 08:51 記者林宜樟／嘉義報導
    施姓男子用手機拍攝女子的隱私部位。非本案新聞照片。（示意圖）

    40歲施姓男子今年8月30日晚間6點多，在嘉義市家樂福嘉義店內，用iPhone手機開啟錄影功能，放在一名女子短褲下方，攝錄大腿內側、臀部及內褲等部位，被女子先生發現報警，案經檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯無故攝錄他人性影像罪，判處施男有期徒刑6月，得易科罰金。

    施男多次犯妨害秘密案件，被判刑確定，最近一次前案於去年3月27日執行完畢；但他不知悔改，今年8月30日又在家樂福嘉義店內用手機放在女子短褲下方，拍大腿內側、臀部及內褲等身體隱私部位，被女子先生發現後制止，報警處理，警方到場後查扣施男手機，施男也坦承犯案。

    判決書指出，施男5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，他為滿足個人私慾、快感，利用他人在商場逛街之警戒心較小的機會，持手機攝錄女子隱私部位，嚴重侵犯他人隱私，造成女子心理、精神侵害，考量他犯後坦承犯行，女子無調解意願而未能成立調解，未賠償所受損害，判處有期徒刑6月。

