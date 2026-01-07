獨家》仙塔律師突認罪換律師藏玄機？ 戰友「康律師」也曾教唆滅證

長期合作律師康皓智曾因教唆湮滅證據被判刑，司法界人士表示，康過去操作模式可能成為李宜諪於本案的參考案例。（資料照）

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入「鉅新匯」靈骨塔1.6億元詐騙案，遭控洩漏被害人辯詞，並在律見主嫌後通知其他共犯變賣金飾與BMW名車，協助隱匿犯罪所得。李女原不認罪、批評檢方誘導偵訊，但去年12月突然轉向，當庭承認所有指控。司法界分析，李宜諪此舉除屬策略性認罪操作，相關行為亦明確涉及刑事辯護紅線，極可能為「知情而為」，恐非單純失誤；而她長期合作夥伴、律師康皓智就曾有相似爭議。

「鉅新匯」詐團鎖定持有殯葬商品與不動產的年長者，其中1名被害者背負鉅額債務後輕生。檢警調查發現，李宜諪涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並在律見後傳話給共犯，指示其迅速變現財物，同時教導應對說法，企圖協助隱匿犯罪所得，避開檢警追查。

李宜諪辯稱，與同案共犯陳永山接觸僅因陳男與主嫌吳芳儀交情良好，希望取得資訊以利辯護，並非有意妨礙偵查；去年11月庭訊，她尚未認罪，稱吳女豪車在通知共犯前已過戶，提醒屬「無效幫助」、僅出於好意，且車輛是否以犯罪所得購入仍有爭議，羈押禁見為公開訊息，簡訊內容屬律師日常查詢，無洩密或協助洗錢主觀犯意。司法界人士指出，除非與其他律師共同合辦案件，否則律師不會主動提供偵查資料，李宜諪的行為已明顯超越正常辯護範圍，涉嫌妨礙偵查。

實際上，李宜諪與康皓智過去多次共同擔任重大刑事案件辯護律師，案件類型多為詐欺、毒品及違反銀行法。然而，康皓智爭議不斷，3年前他受委任陪同林姓男子赴派出所投案，林男因亂棒痛毆室友致死；康律師卻在派出所外教唆林男親友丟棄作案鐵棍，鐘姓女友與楊姓友人聽從指示，將鐵棍棄至新店安坑山區，警方耗費大量人力才尋回。

一審法院依湮滅證據罪判康皓智有期徒刑6月、緩刑5年；二審維持有罪認定，但調整緩刑期間為4年，並適用刑法第166條「自白減刑」規定。司法界人士認為，康律師過去的操作模式，可能提供李宜諪滅證手段的參考案例。

司法界人士分析，李宜諪先在社群平台喊冤，但在法庭上選擇認罪，可能是一種策略性法律操作，並透過更換辯護律師，暗示過去強硬立場是受「前任律師」影響，意圖給法官營造「犯後態度良好、主觀惡性較低」的印象，以爭取緩刑或減刑。而康皓智過去因教唆湮滅證據被判刑的案例，也被視為李宜諪可能參考的操作模式。

李宜諪與康皓智過去多次共同擔任重大刑事案件辯護律師，案件類型多為詐欺、毒品及違反銀行法。（記者劉詠韻翻攝）

