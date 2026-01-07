網傳宜縣2警無故將美女上銬搔癢胸部3小時 警否認將追究責任

宜縣一名脆友發文指控羅東警分局2名警察對美女性騷，分局長楊迪光（如圖）今親上火線澄清。（圖由警方提供）

宜蘭縣一名脆友發文，直指羅東警分局2名好色警察將無辜美女逮捕上銬，帶到一間廢棄房屋銬在鋼管上，在美女胸部上搔癢、摸屁股、摸大腿長達3小時以上。警方今天（7日）澄清，絕無此事，已掌握發文者身分，將究責法律責任。

這名脆友在社群平台Threads發文指出，「民國115年有一個案例，宜蘭縣政府警察局羅東分局順安派出所二位好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪上銬，載往冬山鄉中山休閒農業區一間廢棄房屋，把美女銬在鋼管上，然後持黑布條、膠帶將她的雙眼矇住、嘴巴貼上」。

文中又說，「2名警察在美女胸部上搔癢、耳朵吹氣及吹口哨、摸屁股、摸大腿長達3小時以上，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理，依性騷擾防治法移送宜蘭地檢署法辦」。文章PO上30分鐘後刪文，但因內容描述聳動，引起外界議論紛紛。

羅東警分局分局長楊迪光親上火線說明，警方獲悉上情便啟動內部調查，並無貼文指控情事，由於內容情節偏離現實，誣指羅東警分局外勤員警涉案且已被移送法辦，嚴重影響警察機關名譽形象，偵查隊介入調查，鎖定貼文者身分，將通知到案說明。

據了解，貼文者疑為住在冬山鄉一名30多歲男子，全案朝向妨害名譽、違反社會秩序維護法方向偵辦。

脆友發文30分鐘後刪文，因內容描述聳動，引起外界議論紛紛。（圖由讀者提供）

