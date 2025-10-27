獨家》北市信義區CEO雙屍命案 豪宅內發現喵喵、大麻等4種毒品

台北市信義區永吉路豪宅前晚發生男女雙屍命案。（資料照）

台北市信義區永吉路豪宅前晚發生男女雙屍命案，37歲陳姓創投富少與25歲曾姓女子被發現陳屍客廳沙發旁，茶几上有不明白色粉末、藥錠及電子煙彈，據知警方初步篩出，該粉末疑有K他命與卡西酮成分、俗稱喵喵的混和性毒品，桌上另有疑似一粒眠及大麻煙彈，屋內物品被初篩出至少含有4種毒品成分，究竟是否真因毒品過量致死，由於初篩會有偽陰、偽陽問題，仍待詳細鑑驗報告出來才能釐清。

緝毒專家指出，卡西酮類毒品不僅在新興毒品檢出的種類中名列前茅，其中以「喵喵」的致幻性、致毒性最強烈，快速致死性高，此類毒品常以「彩虹菸」、或包裝可愛、耍酷的咖啡包形式出現於市面，藉此吸引年輕人青睞，因而流竄於年輕族群中。

請繼續往下閱讀...

喵喵開始流竄後，2019年即成為新興毒品檢出件數的第一位，更嚴重的是，直到去年統計，近些年來一直是施用新興毒品致死人數的首位。

根據大樓監視器紀錄，陳男與曾女本月24日晚間7時許回家，一整天都沒人進出，曾是知名台商控股公司董事長的陳父，25日一整天都聯絡不到兒子，晚間9時許上門尋人，一進門就發現兒子與曾女靠在沙發旁，當時已無生命跡象，檢警研判死亡時間就在這一天內，排除外力介入。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法