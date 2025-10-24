為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新莊街頭槍擊命案 新北檢凌晨聲押2人1交保

    2025/10/24 11:08 記者林嘉東／新北報導
    警方在汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊區中環路三段22日晚間發生當街槍擊殺人命案，41歲李姓男子被3歹徒尾隨，下車時被開槍，李男頸部中彈後，急救不治。警方循線在三重區某汽車旅館中逮到林姓、張姓與王姓男子。新北地檢署漏夜複訊至今（24日）凌晨，以林、張涉犯殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另諭知王男10萬元交保。

    警方調查，李男與好友賴姓男子原是該家汽車美容店股東，賴男因案入監服刑，2人疑似被其他股東踢出經營團隊，因該店生意好，引起兩人不滿，李男與後來出獄的賴男屢次前往店家「討說法」，但以林姓男子為首的經營團隊，反而亮槍恐嚇，甚至多次痛毆李、賴2人。

    37歲林男不滿李、賴糾纏，前天晚間找來39歲張男與41歲王男，3人共乘汽車，跟蹤開車出門的李、賴，伺機報復。林男的車子晚間8時許跟蹤至新莊區中環路三段，被李男發現，李從副駕駛座下車，走到林的汽車旁敲車窗，沒想到車窗剛放下，張男即掏出預藏手槍抵住李的喉部開槍，李倒臥血泊，林等3人逃逸；李男送醫急救不治。

    警方循監視器追蹤，發現林男3人先從新莊往北開到基隆，再南下到三重，投宿一家汽車旅館，警方趕抵破門逮人，查扣做案用的改造土耳其製Zoraki 925手槍。

    林、張、王等3人落網後，不僅否認開槍，且互推槍枝來源，態度囂張，警方調查認定，槍殺李男的是張男；警訊後，將林等3人移送新北地檢署偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播