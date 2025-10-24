新莊街頭槍擊命案 新北檢凌晨聲押2人1交保

警方在汽旅內將犯嫌壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

新北市新莊區中環路三段22日晚間發生當街槍擊殺人命案，41歲李姓男子被3歹徒尾隨，下車時被開槍，李男頸部中彈後，急救不治。警方循線在三重區某汽車旅館中逮到林姓、張姓與王姓男子。新北地檢署漏夜複訊至今（24日）凌晨，以林、張涉犯殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌重大，有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另諭知王男10萬元交保。

警方調查，李男與好友賴姓男子原是該家汽車美容店股東，賴男因案入監服刑，2人疑似被其他股東踢出經營團隊，因該店生意好，引起兩人不滿，李男與後來出獄的賴男屢次前往店家「討說法」，但以林姓男子為首的經營團隊，反而亮槍恐嚇，甚至多次痛毆李、賴2人。

37歲林男不滿李、賴糾纏，前天晚間找來39歲張男與41歲王男，3人共乘汽車，跟蹤開車出門的李、賴，伺機報復。林男的車子晚間8時許跟蹤至新莊區中環路三段，被李男發現，李從副駕駛座下車，走到林的汽車旁敲車窗，沒想到車窗剛放下，張男即掏出預藏手槍抵住李的喉部開槍，李倒臥血泊，林等3人逃逸；李男送醫急救不治。

警方循監視器追蹤，發現林男3人先從新莊往北開到基隆，再南下到三重，投宿一家汽車旅館，警方趕抵破門逮人，查扣做案用的改造土耳其製Zoraki 925手槍。

林、張、王等3人落網後，不僅否認開槍，且互推槍枝來源，態度囂張，警方調查認定，槍殺李男的是張男；警訊後，將林等3人移送新北地檢署偵辦。

