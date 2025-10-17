清潔隊員開車門擊落騎車姊妹花 護理師妹遭輾截肢 市府判賠2300萬

楊姓清潔隊員開門未注意後方車流，20多歲、騎車姊妹花閃避不及摔倒，後座護理師妹妹左腿截肢，法院認開門疏失明確，判市府賠償2300萬元。畫面中人物與案情無關。（資料照）

台南市環保局楊姓清潔隊員執行勤務開車門沒注意，擊落騎機車經過的秦姓20多歲姊妹花，後座的妹妹遭同向曳引車輾壓截肢，秦家提出國賠，台南地方院判決環保局負國賠責任，合計須賠付超過2300萬元。

2022年間，楊男停好回收車，未再確認後方車流即將車門向外推開，騎車的姊姊閃避不及人車倒地，坐後座的妹妹順勢滑入左側車道，被同向曳引車右前輪輾過，造成左膝下截肢，致排尿功能喪失、大小便失禁。

法院勘驗行車紀錄器畫面，認定開門動作發生在短短數秒，客觀上一般騎士難以閃避，肇事責任應全部歸屬楊男；刑事部分，楊男犯過失傷害致重傷罪，經二審駁回後判刑7月確定。

秦家姊妹與父母共4人提起國賠，姊姊一樣是市府員工，在政府稅務局工作，需要裝上義肢的妹妹是成大醫院的護理師，南院依成大醫院勞動能力鑑定與醫療紀錄，妹妹全身障害損失達42%、勞動力減損43%，終生須倚賴義肢，並面對長期復健與耗材到60歲的支出。

環保局主張，秦姓姊妹部分請求缺乏證據基礎。對姊姊部分，指其為公務人員，薪資未因事故減損，勞動能力亦未受影響，因此認為請求勞動力減損及慰撫金金額過高，並質疑妹妹申報的住院單人與雙人病房費用、就醫交通費、護理與營養品費用及義肢價格均欠缺相當證明。

另外，妹妹在義肢替換數應依「身心障礙者輔具費用補助辦法」期限計算，未來替換費用應扣除補助金額；而且妹妹已復職成大醫院，勞動力減損應酌減，慰撫金額太高了。

不過法院不採市府意見，認定清潔隊員突然開車門肇因全歸開門者，所以判環保局應賠妹妹2225萬3803元、姊姊76萬0206元、父母各30萬元，合計逾2300萬元。

